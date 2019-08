APAE realiza programação especial na Semana da Pessoa com Deficiência

Nessa segunda-feira, 26 de agosto, a APAE de São Pedro do Piauí realizou abertura da Semana da Pessoa com Deficiência intelectual e múltipla 2019, que contou com a participação de profissionais do NASF e ESF (Equipe Saúde da Família). A nutricionista, Marina Oliveira, enfermeira Ananda Carolina e o ACS Márcio Costa, realizaram antropometria.Semana que APAE comemora 15 anos de fundação no município.

PROGRAMAÇÃO

27/08 - Terça-feira Ação Social Palestra - ‘Os cuidados com as pessoas com deficiência pela família’ Palestrante - Morgana Dança – zumba Horário – 8h ás 10h Local – Quadra Anexo Escola Municipal ‘Davina Veloso’ 28/08 - Quarta-feira Palestra – ‘História dos 15 anos da APAE de São Pedro do Piauí’ Palestra – João da Cruz Pires Horário – 8h ás 10h Local – sede da APAE 14h – ENSAIO FOTOGRÁFICO (PRAÇA CENTRAL) 29/08 - Quinta-feira Palestra – “ Importância do resgate dos valores’ Palestrante – pastor Elves Horário – 8h ás 10h Local – Sede da APAE 30/08 - Sexta-feira Comemoração dos 15 anos de fundação da APAE de São Pedro do Piauí Homenagem ás pessoas que fizeram parte dessa trajetória Horário – 8h ás 10h Local – sede da APAE



APAE - SÃO PEDRO DO PIAUÍMárcio Costa