Alunos de escola estadual visitam Câmara Municipal de São Pedro do Piauí

A Câmara Municipal de Vereadores de São Pedro do Piauí, recebeu na manhã desta sexta (13) alunos do 3º ano da Escola Estadual ‘Manoel Soares Teixeira’, bairro alto da cruz.

Os alunos foram acompanhados pelos professores Celso Pereira, Francisco Bispo, Neumária e diretora Edileusa.

O objetivo da visita do alunado à casa legislativa é entender como trabalha dos vereadores como é o processo de elaboração das leis municipais, conhecer a organização da Câmara e as atribuições do Vereador, da Presidência, da Mesa Diretora, das Comissões e do Plenário.

Os mesmos foram recebidos pelo presidente da câmara Napoleão Cortez, os vereadores Vaguim Teixeira, Rosângela Pessoa, Fátima Pereira os demais vereadores justificaram sua ausência.

Câmara de VereadoresMárcio Costa