Agosto dourado: Equipes do PSF realiza workshop sobre aleitamento materno

As equipes do PSF (Programa Saúde da Família) dos bairros centro, mutirão, outro lado e povoado São José, realizaram na manhã desta terça (20/08) na academia da saúde um workshop sobre aleitamento materno com gestantes e puérperas da zona urbana e rural do município, em alusão ao ‘AGOSTO DOURADO’.

Médicos, enfermeiras, dentista, agentes de saúde, nutricionista, fonoaudióloga, psicóloga e a secretária municipal de saúde explicaram a importância da amamente de crianças até os dois anos ou mais. Nos primeiros seis meses, de forma exclusiva.

Mães, pais, familiares, profissionais de saúde e todas as pessoas têm papel importante no crescimento e desenvolvimento das crianças que devem conhecer os benefícios que a amamentação traz para todas as fases da vida.

Além da importância do pré-natal nos primeiros meses de gravidez, cuidados com a criança, teste da língua e o desenvolvimento da dentição.



Sorteio de brindes e lanche enceram o encontro.



Secretaria Municipal de SaúdeMárcio Costa