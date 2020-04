Ações em combate ao novo coronavírus continuam em são Pedro do Piauí

A secretaria municipal de saúde de São Pedro continua com ações de combate ao novo coronavírus (covid-19) na zona urbana e rural.

Equipes do PSF e Vigilância Sanitária do município continuam com ações de prevenção e combate ao novo coronavírus (covid-19) junto à comunidade Sampedrense, orientando e notificando pessoas que chegaram recentemente na cidade de outros estados/municípios.

Desde o surgimento do novo coronavírus, a prefeitura de São Pedro do Piauí tomou uma série de ações para prevenir possíveis casos na cidade.

A esquipes tem orientado de a necessidade de se seguir medidas de prevenção, como a de isolamento social, não ocorrência de aglomerações, estabelecimentos comerciais da cidade com objetivo de alertar consumidores. O foco é que se atentem às regras do decreto estadual e municipal mediante cumprimento das regras de isolamento.

A prefeitura e secretaria municipal de saúde disponibilizou um número de telefone para o cidadão tirar suas dúvidas, o mesmo funciona de segunda a sexta.

Márcio Costa