Ação de Dia dos Pais é realizado por grupo comunitário do bairro outro lado

Em ação solidária de Dia dos Pais, comemorado no último domingo (11), o ‘Grupo Comunidade Solidária’ do bairro outro lado fez a distribuição de vários presentes para os pais que residem no bairro.

Mais de cinquenta presentes foram distribuídos pelos membros do grupo que foi criado inicialmente pelo wathsapp ,o objetivo do grupo é desenvolver ações solidárias com moradores de um dos bairros mais populosos do município..

Várias outras ações já foram desenvolvidas pelo grupo que conta com mais de 60 integrantes.

Imagens : Divulgação Grupo Comunidade Solidária