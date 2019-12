7ª Edição: Campanha ‘UM SORRISO NO ROSTO DE UMA CRIANÇA’

‘Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança. Que acredita ou tem esperança. Quem faz tudo para um mundo melhor’, com um trecho da música d Ivan Lins, início esse artigo falando de um grupo de amigos que reside no mutirão, bairro alto da cruz.

Uma equipe formada por mais de vinte amigos, realizarão este ano a sétima edição da campanha ‘UM SORRISO NO ROSTO DE UMA CRIANÇA’, que tem como objetivo arrecadar brinquedos novos e usados (em perfeito estado) e também lanches para doar para crianças carente do município em uma grande festa.

A festa será realizada no dia 24 de dezembro, no mutirão, bairro alto da cruz, às 17h.

Os interessados em contribuir com a campanha poderão procura pessoalmente a equipe organizadora no mutirão e fazer sua doação, com dona Luíza (pituta), Mariana, Mateus, Jardel Lima.

Márcio Costa