Vídeo: em Santa Filomena, chuvas intensas cobrem estradas e inundam sítios

A cidade de Santa Filomena registra fortes chuvas e acima da média desde outubro de 2021. Somente na noite desta quarta-feira (12), a chuva registrada foi de 43 milímetros, com um acumulado do mês de 197 milímetros. O volume está dentro do esperado para janeiro, porém, a intensidade tem assustado moradores.

Na área rural de Santa Filomena, algumas estradas estão totalmente cobertas pelas águas que transbordaram. Em alguns trechos, caminhões precisaram ser rebocados com a ajuda de um trator. Sítios estão debaixo de água e muitos agricultores veem suas plantações submersas.

Confira o vídeo:





Segundo José Bonifácio Bezerra, técnico doInstituto de Assistência Técnica de Extensão Rural do Piauí (Emater) e morador da região, conta que nesta quinta-feira a chuva está bastante intensa na zona rural, localizada a 8km de Santa Filomena. A chuva teve início na noite de ontem, cessou e retornou no início de hoje.

E a previsão aponta que os próximos dias deverão ser chuvosos. Ainda nesta quinta, a noite deve ser de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na sexta-feira (14), o sol deve aparecer rapidamente, entre as nuvens, mas logo deve ter pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O mesmo deve se repetir à tarde. Já a noite deve ser de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O final de semana também deve ser de muita chuva.

Na área rural de Santa Filomena, algumas estradas estão totalmente cobertas pelas águas que transbordaram. (Foto: Reprodução/Whatsapp)

O Rio Parnaíba, que corta a cidade, já apresenta alta no seu volume, o que preocupa os moradores da região. Apenas das chuvas intensas, até o momento não há informações de famílias desabrigadas e a Prefeitura de Santa Filomena ainda não emitiu alerta de emergência.

