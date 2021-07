Transexual é assassinada a tiros no norte do Piauí

Uma jovem transexual identificada como Maria Eduarda foi assassinada com tiros de arma de fogo, no Conjunto Parque Recreio, no município de Piripiri,localizado a 164 km de Teresina, região norte do Piauí.

O crime ocorreu por volta das 20h30min desta quinta-feira (24).

Segundo informações de populares, dois homens chegaram em uma motocicleta e o garupa efetuou os disparos. A vítima veio a óbito ainda no local.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!