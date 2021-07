Sanfoneiro Joel é uma das atrações do Festival Piripiri Junina 2021

O evento é uma realização da Prefeitura de Piripiri, por meio da Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo (SEJUCE) e Secretaria de Comunicação (SECOM).

No lançamento do Festival Piripiri Junina feito no auditório Milton Vieira no Palácio do Povo de Pery Pery, transmitido por Live pelas redes sociais, a prefeita de Piripiri, Jôve Oliveira Monteiro, anunciou a premiação de R$ 7.000 para a primeira colocada no concurso de quadrilhas, e R$ 4.000 para o segundo e terceiros lugares.

“Este ano é no formato drive-in, projeto inovador, audacioso e vai ser o maior festival junino do Piauí. Tá tudo muito organizado e vamos fazer um grande evento”, declarou a prefeita Jôve Oliveira Monteiro, lembrando o Piripiri Junina realizado em 2017 e prometendo um evento ainda maior em 2022, pós-pandemia.

De acordo com o diretor de Cultura da SEJUCE, Elenilson Menezes, estão confirmados três grupos de quadrilhas juninas: Balancê, Bela Flor e São João Dourado. “Além dessas quadrilhas, nós vamos ter as escolas da rede pública de ensino que vão apresentar os casais caipiras, a rainha e também teremos a participação da Orquestra Sanfônica de Teresina”, explica o diretor.

A secretária de Comunicação (SECOM), Mel Teles, disse que os grupos de quadrilhas e equipes de apoio vão ser testadas para o novo coronavírus antes do Festival. “Todas os brincantes e equipes vão ser testadas para garantir a segurança sanitária em relação a covid-19. Também vamos ter o apoio das equipes do Programa Busca Ativa Covid e da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde (SESAM), do Samu, Sutran e Polícia Militar”, frisa Mel Teles.

Participaram da Live de lançamento, o vice-prefeito Hilton Osório, o secretário de Saúde (SESAM), Gabriel Mauriz, da Educação (SEDUC), Tânia Marilda Monteiro, os vereadores Dowglas Leonardo, Neném Calçados e Bacaí da Rua de Cima.

Como participar

Os interessados devem acessar o site piripiri.pi.gov.br da Prefeitura de Piripiri para garantir o voucher de acesso à Praça de Eventos. Além disso, será arrecadado um quilo de alimento não-perecível por cada veículo, seja carro ou moto.

