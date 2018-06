Realizado o 27ª Mutirão Escoteiro Nacional de Ação Ecológica em Piripiri

Aconteceu sábado dia 23 de junho na Escola Municipal Centro Educativo Irmã Ângela, o 27ª Mutirão Escoteiro Nacional de Ação Ecológica edição 2018.

O evento é uma iniciativa da União dos Escoteiros do Brasil (UEB) e enviada a todos os grupos e Regiões Escoteiras do Nacional para que os grupos ligados a essas regiões possam se mobilizar e assim realizarem atividades relacionadas a proteção, respeito e preservação do meio ambiente.



O grupo Escoteiro Erivaldo Sandro em Parceria com a escola Irmã Ângela, reuniu diretores, professores, alunos e membros das seções do grupo em uma divertida gincana ambiental com provas de caráter que levassem aos jovens a refletirem sobre a proteção consciente do meio ambiente por meio de pequenas atitudes praticadas em casa, na escola e na sede do grupo.

A parceria com a escola também foi mais uma forma de destacar o tema anual da UEB que diz: Escotismo: Educação para a Vida.

Com informações: Repórter 10