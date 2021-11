Projeto Visão para Todos atende população com exames e serviços no norte do Piauí

A Prefeitura de Piripiri, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde (SESAPI) e do Instituto de Prevenção e Assistência Humana (IPAH) vai realizar, a partir do dia 03 de novembro, a Semana de Atenção e Cuidados à Saúde Visual. A ação faz parte do projeto Visão para Todos.

Os atendimentos na sede do município vão acontecer entre os dias 03 e 06 de novembro, no Centro Dr. Adalto Coelho de Rezende, zona Leste de Piripiri, por meio de veículo do tipo Van, onde está montado o Consultório Móvel, equipada com aparelhos com tecnologia de ponta.

Já no período de 09 a 13 de novembro, vão acontecer os atendimentos em localidades da zona rural do município.

A coordenadora do Centro Dr. Adalto Coelho de Rezende, Patrícia Pimentel, explica que as pessoas interessadas precisam ir aos postos de saúde fazer sua marcação ou ainda ir diretamente ao Centro, levando cópias do CPF, cartão do SUS e o comprovante de residência.

“Esse programa visa a melhoria da saúde visual do nosso cidadão piripiriense. Ele é uma solicitação da vereadora Beatrice Pimentel (PT), via SESAPI, e conta com todo o apoio da prefeita Jôve Oliveira”, informa Patrícia Pimentel, coordenadora do Centro, acrescentando que “os pacientes devem levar 1 kg de alimento não perecível que serão distribuídos para famílias carentes do município”.

Exames e serviços

Serão oferecidos os seguintes exames e serviços: aferição da pressão, teste glicêmico, prevenção e orientação oftalmológica, miopia, presbiopia e prescrição de óculos. Também exames para detecção de patologias, tais como: catarata, pterígio, glaucoma e olho diabético.

