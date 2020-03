PRF prende membro do PCC na BR 343 por tráfico de drogas

Policiais Rodoviários Federais realizaram a apreensão na tarde de hoje(04) na cidade de Piripiri/PI de aproximadamente 140,0 g de substância análoga a crack, 5,0 g de cocaína e 48 pinos de cocaína que era transportado por um homem de 32 anos. O passageiro que viajava em uma van M. BENZ/515 CDI SPRINTERM, possuía diversas passagens pela polícia e responde por tráfico de drogas, associação ao tráfico, roubo e porte ilegal de armas. O homem figura também como suspeito pela morte de um Policial Militar ocorrido no domingo(01) em Teresina/PI.

A droga foi encontrada empacotadas e prensadas em tabletes dentro de uma mala de propriedade do traficante. Toda a ação foi realizada na BR 343 após os policiais realizarem fiscalização de rotina.



Os policiais desconfiaram do condutor do veículo quando ele se apresentou nervoso e entrou por diversas vezes em contradição. Prontamente os policiais realizaram busca minuciosa no veículo e verificaram a presença do entorpecente.

Foi detectado também que o homem de alta periculosidade possui várias passagens e também figura como membro do Primeiro Comando da Capital-PCC. Com ele ainda foram encontrados uma balança de precisão e caderno de anotações.

Diante dessa situação, o homem foi preso e, juntamente com a droga e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil no município de Piripiri/PI para os procedimentos que o caso requer.

O passageiro irá responder pelo crime de Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico.

Nucom PRF