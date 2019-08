PRF prende homem com Mandado de Prisão em Aberto na BR 343 em Piripiri

Agentes da PRF deram cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de um homem de 40 anos que conduzia o veículo I/HYUNDAI TUCSON, na manhã de hoje(20) em uma abordagem de rotina na BR 343 na cidade de Piripiri/PI. O homem pode responder por outros crimes, porém isso deverá ser levantado pela Polícia Civil.

Foi solicitado pelos agentes a documentação do condutor e do veículo no momento da abordagem. Ao realizar verificação minuciosa na documentação, foi detectado que o homem respondia por processo na esfera cível e possuía um mandado de prisão em aberto emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O processo corre em segredo de justiça.

Diante dessa situação, o homem foi conduzido à Policia Civil da cidade de Piripiri/PI para dar cumprimento ao Mandado.





PRF