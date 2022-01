Prefeitura e SESAM de Piripiri promovem encontro para discutir controle da Covid-19

Acontece nesta sexta-feira, 21 de janeiro, no auditório Milton Vieira, do Palácio do Povo de Piripiri, um encontro organizado pela Prefeitura de Piripipi e Secretaria de Saúde do Município – SESAM para discutir o controle epidemiológico da Covid-19.

“Vários setores foram convidados para discutir essa questão séria. Todos juntos para debatermos. Começaremos às 7h30 e vamos até às 20h”, disse a superintendente da SESAM, Dra Carla Nayara.

O Boletim Epidemiológico de Piripiri, divulgado nesta última quarta-feira, dia 19/Jan, pela SESAM, revela o total de 220 casos ativos, sendo 89 positivos neste dia, com 01 internação hospitalar.

“Vai ser muito importante esse encontro. Graças a vacinação os óbitos não estão mais acontecendo, mas os casos aumentaram e é necessário discutir com esses setores, em virtude das aglomerações. Então vai ser importante esse encontro”, finalizou Dra Carla Nayara.

Veja o cronograma das reuniões:

