Prefeito autoriza construção de nova capela mortuária no município

O prefeito Luiz Menezes autorizou a construção de uma nova Capela Mortuária, desta vez na região alta da cidade, nas proximidades da Creche Pró-Infância no Campo das Palmas.

O projeto será o mesmo da Capela Mortuária localizada no centro de Piripiri, com o acréscimo de um apartamento de descanso no local.

A obra, pioneira no Piauí, é de grande utilidade para pessoas humildes que não possuem lugar apropriado para realizarem velórios de seus entes.

“No nosso último mandato fizemos a primeira e hoje atende muitas famílias, sendo um local confortável e de grande serventia para um momento de dor que todos nós estamos sujeitos. Com esta obra aqui na zona alta da cidade iremos beneficiar mais família de outra área da cidade.

E este é o dever de uma gestão pública ao fazer chegar os serviços mais próximos da população”, disse o prefeito.