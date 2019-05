Polícia Civil prende assaltante que agia na cidade de Piripiri

A Polícia Civil do Piauí, através da Delegacia Regional de Piripiri, efetuou na data de ontem (09.05.2019) a prisão de mais um indivíduo, apontado em investigações como autor de vários assaltos a motociclistas na cidade.

"O criminoso abordava as vítimas no período noturno e, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo ou simulacro, subtraía o veículo motocicleta das mesmas. Nas investigações comprovou-se a autoria de pelo menos dois assaltos desse tipo praticados pelo criminoso, sendo um no bairro São João e outro no bairro Fonte dos Matos, próximo à faculdade CHRISFAPI, na cidade de Piripiri", afirmou o Delegado Regional e Titular do 1° Distrito Policial de Piripiri, Dr. Jorge Terceiro.

"Após a conclusão das investigações a Polícia Civil então representou ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva do delinquente, o que foi acatado pelo juiz criminal da comarca após parecer favorável do Ministério Público, sendo então o mandado cumprido por nossas equipes", afirmou o Delegado Titular do 2° Distrito Policial de Piripiri, Dr. Ricardo Oliveira.

O criminoso agora aguarda transferência para o sistema prisional do Estado.

Com informações: Delegado Regional Dr. Jorge Terceiro