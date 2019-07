A Polícia Civil do Piauí, através da Delegacia Regional de Piripiri/PI, deflagrou na madrugada de hoje (24.07.2019) operação policial intitulada "PC 24/7" na cidade de Piripiri, visando o cumprimento de mandados de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar referente a indivíduos apontados em investigações como sendo autores de homicídios, receptação, porte de armas e tráfico de drogas na cidade.

"Os dois criminosos presos hoje foram apontados em investigações da Polícia Civil de Piripiri como sendo autores de um homicídio ocorrido no mês de abril/2019 na cidade, bem como teriam a posse de armas de fogo e seriam envolvidos com tráfico de drogas. Com o desenrolar das investigações, representamos ao Poder Judiciário pela concessão de mandados de prisão e buscas domiciliares, pedidos esses que foram prontamente acatados pelo Poder Judiciário após parecer favorável do Ministério Público, tendo nossas equipes êxito no cumprimento das diligências." Afirmou o Delegado Regional e titular do 1° Distrito Policial, Dr. Jorge Terceiro.

Nas diligências a Polícia Civil apreendeu celulares com restrição de roubo, uma arma de fogo, munições e vasta quantidade de drogas.

"Ao todo foram localizados algo em torno de 30kg de drogas divididos em mais de duas dezenas de tabletes junto com uma balança em uma das residências. Esta é uma das maiores, senão a maior, apreensão de drogas em residência já realizada pela Polícia em Piripiri, fruto do trabalho incansável de nossos investigadores" afirmou o Delegado titular do 2° Distrito Policial de Piripiri, Dr. Ricardo Oliveira.

A operação contou com auxílio das equipes da Gerência de Polícia do Interior (GPI) e Gerência de Polícia Especializada (GPE) de Teresina, comandadas pelos Delegados Marcelo Leal e Mateus Zanata e da equipe da Delegacia de Piracuruca sob o comando do Delegado Hugo Alcântara.

O nome dado à operação "PC 24/7" refere-se tanto à data de realização da operação como também ao trabalho de investigação da Polícia Civil que se desenvolve "24 horas/7 dias por semana".