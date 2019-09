Polícia Civil de Piripiri prende homicida foragido de São Paulo

A Polícia Civil do Piauí, através da equipe de investigações da Delegacia Regional de Piripiri, localizou e efetuou a prisão, na tarde de ontem 26.09.2019, de um indivíduo acusado de prática de homicídio no estado de São Paulo.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Juíz de Direito da Vara do Júri do foro de Guarulhos/SP. O indivíduo será recambiado ao sistema prisional do Estado do Piauí onde ficará à disposição da Justiça Paulista.