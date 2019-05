Polícia Civil de Piripiri prende foragido do sistema prisional do Ceará

A Polícia Civil do Piauí, através da Delegacia Regional de Piripiri, efetuou na data de ontem a prisão do nacional ERIKSON DE ARAUJO LIMA, o qual era foragido do sistema prisional do estado do Ceará.

A prisão ocorreu durante diligências da Polícia Civil no bairro Recreio, emPiripiri/PI, quando presenciaram um indivíduo usando casaco com capuz conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita, momento em que os policiais realizaram a abordagem.

O criminoso chegou a identificar-se pelo nome de um irmão, mas os policiais descobriram seu nome verdadeiro e, após consulta no sistema, identificaram que o criminoso era foragido do sistema prisional do Cearáe possuía mandado de prisão. O criminoso estava há alguns dias escondido na residência de parentes em Piripiri.

Diante de tal fato, o mesmo foi detido e aguarda recambiamento os sistema prisional do Ceará.