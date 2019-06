A Polícia Civil do Piauí, através da Delegacia Regional de Piripiri, deflagrou no final da tarde de ontem (13.06.2019) com continuidade na madrugada de hoje (14.06.2019), operação visando efetuar a prisão de autores de homicídio, furtos mediante arrombamento a comércios e extorsão, na cidade de Piripiri.

Durante a operação, inicialmente fora dado cumprimento a 03 (três) mandados de busca e apreensão de adolescentes, apontados em investigações da Polícia Civil como sendo os autores de ato infracional equiparado a delito de homicídio ocorrido durante os festejos do município de Piripiri/PI em outubro/2017.

"O fato ocorreu na madrugada do dia 12.10.2017, nas proximidades da praça de eventos de Piripiri/PI, quando três adolescentes agrediram fisicamente com tapas e chutes e depois com golpes de faca a vítima Maurício Teixeira de Oliveira quando esta ia para sua casa após uma noite de trabalho como vigilante de veículos estacionados no evento (daí o nome dado à operação, "Vigília"), a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu vindo a falecer. Os adolescentes chegaram a fugir da cidade, alguns por meses, mas acabaram sendo apreendidos, sendo que dois deles já se encontravam apreendidos por prática de outros delitos graves como latrocínio, o último foi agora localizado a apreendido por nossa equipe" afirmou o Delegado Regional e Titular do 1° Distrito Policial de Piripiri/PI, Dr. Jorge Terceiro.

Também fora dado cumprimento a mandado de prisão de um indivíduo apontado em investigações da Polícia Civil de Piripiri como autor de vários furtos de estabelecimentos comerciais mediante arrombamento.

Segundo o Delegado Ricardo Oliveira, titular do 2° Distrito Policial de Piripiri "o preso é responsável por diversos delitos de furto mediante arrombamento em estabelecimentos comerciais nos bairros Floresta e Centro, na cidade de Piripiri/PI, sendo o último a um estabelecimento de material de construção. Realizamos, para efetuar a prisão do criminoso, uma vigília com nossas equipes e logramos êxito no início da manhã de hoje localizando-o em sua residência, onde foi preso."

Por fim, a Polícia Civil deu cumprimento também a mandado de prisão de um terceiro indivíduo em razão de processo criminal de extorsão oriundo da vara criminal da comarca de Santa Quitéria do Maranhão/MA, o indivíduo foi localizado na cidade de Piripiri/PI pela equipe de investigação e foi preso.

Todos serão transferidos para estabelecimentos de custódia adequados.