Polícia civil de Piripiri apreende autor de estupro

A Polícia Cívil do Piauí, através da Delegacia Regional de Piripiri efetuou a apreensão de um indivíduo de 20 anos de idade, autor de ato infracional equiparado ao delito de estupro de vulnerável.

O autor foi preso mediante cumprimento de mandado expedido pelo Poder Judiciário de Piripiri/PI. O fato ocorreu no mês de agosto de 2015 no bairro Germano em Piripiri/PI, sendo a vítima uma criança do sexo masculino de apenas 8 anos de idade na ocasião.

O autor já foi transferido para a unidade prisional adequada.