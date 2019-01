Polícia civil cumpre mandado de prisão de envolvido em assalto

A Polícia Civil do Piauí, através da Delegacia Regional de Piripiri, deu cumprimento na tarde de hoje (24.01.2019) a mandado de prisão de um indivíduo envolvido em assalto ocorrido na data de 14.12.2018 em uma Panificadora localizada na Avenida Aderson Ferreira, bairro Paciência, Piripiri/PI.

Na ocasião, um dos assaltantes foi preso pela polícia militar ainda no local do crime e outros dois fugiram em uma motocicleta, tendo havido confronto com as forças policiais onde um dos criminosos foi alvejado e veio a óbito, enquanto o outro fugiu.

"Durante as investigações a cargo da Polícia Civil descobrimos que a motocicleta utilizada na fuga pertencia a um quarto indivíduo envolvido no assalto, que morava em Piripiri/PI e que acolheu dois dos assaltantes que vieram da Bahia em sua casa, fornecendo o auxílio material para a prática do delito.

Logo após o crime, ele deixou a cidade, mas retornou agora e demos cumprimento ao mandado de prisão preventiva por nós pedido e concedido pelo Poder Judiciário após manifestação favorável do Ministério Público." Afirmou o Delegado Regional e titular do 1° Distrito Policial de Piripiri/PI, Dr. Jorge Terceiro

O preso se encontra recolhido à disposição do Poder Judiciário e seguirá para o sistema prisional do Estado.