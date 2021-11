Piripiriense Bruno Marllon é medalhista mundial de Jiu-jitsu em Dubai

O piripiriense Bruno Marllon faturou o bronze no mundial de Jiu-Jitsu ontem, 17, em Dubai, nos Emirados Árabes. Marllon ficou em terceiro lugar na categoria World Pro. Em suas redes sociais o atleta extrapolou sua alegria. “Estou bastante feliz por essa conquista, dei tudo de mim e fiquei bem satisfeito.

Agradecer de coração a todos que me ajudaram, a galera do Piauí que não parava de torcer por mim, não tem preço que pague por isso. Muito obrigado a minha equipe, meu professor Gabriel Figueiredo por todo apoio. Vamos corrigir os erros e próximo ano estaremos atrás do ouro”.

