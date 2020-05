Piripiri registra primeira morte por coronavírus

Piripiri registrou a primeira morte por coronavírus. A vítima é o jovem Fernando, de 30 anos de idade, morador da comunidade Pé de Serra, zona rural de Piripiri, que veio a óbito na noite desta sexta-feira, 1º de maio.

A vítima deu entrada na Hospital Regional Chagas Rodrigues, há cerca de 12 dias atrás, vítima de um afogamento e após complicações foi transferido para Teresina, onde faleceu na noite desta sexta-feira.

Segundo informações amigos da vítima, ele estava internado na UTI do Hospital Regional Chagas Rodrigues e teria sido infectado pelo novo coronavírus no próprio hospital. Exista também informações que o mesmo teria chegado recentemente da região Sul do país, e que poderia ter contraído o vírus antes de chegar em Piripiri.

No novo boletim epidemiológico divulgado na noite desta sexta-feira, subiu de 07 para 10 os casos confirmados da doença Covid-19 no município.





Com informações: Repórter 10