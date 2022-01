Piripiri é a primeira cidade do Piauí a vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19

A prefeitura de Piripiri, no Norte do Piauí, começou neste sábado (15) a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 05 a 11 anos. A imunização seguirá a ordem de prioridade determinada pelo Ministério da Saúde.



Segundo a prefeita da cidade, Jôve Oliveira, a primeira criança vacinada na cidade foi o indígena da Tribo Tabajaras, Marcos Vinicius da Silva, de sete anos. "Assim que as vacinas chegaram já nos organizarmos para fazer a aplicação. Hoje já são 10 crianças vacinadas em nossa cidade", destaca a prefeita de Piripiri, Jove Oliveira.

Marcos Vinicius da Silva. Foto: Ascom



Além de Piripiri outras cidades do Piauí já fizeram a retirada das vacinas como Teresina (4.720),Campo Maior (250 doses) e Valença (110). As doses para as crianças estarão disponíveis em todas as Regionais de Saúde até o final do dia e a retirada será realizada pelos municípios.

"Assim que as vacinas chegaram na nossa coordenação já foi preparado todo o esquema para despacho às Regionais de Saúde e na manhã deste sábado, muitos municípios já realizaram a retirada. Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 a Sesapi vem trabalhando com celeridade para que as vacinas cheguem o mais rápido possível aos braços dos piauienses", destaca o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.

Na tarde de sexta-feira (14) a Coordenação de Imunização da Sesapi recebeu, do Ministério da Saúde, 20 mil e 200 doses para iniciar a vacinação desse público que deverá ser iniciada por crianças com comorbidades, acamados, com deficiência permanente, indígenas, quilombolas e depois de forma decrescente para público em geral. "Pedimos aos nossos gestores municipais que organizem suas equipes para que a vacinação das crianças aconteça de forma ágil e segura", enfatiza o secretário.

Foto: Acom

O governador Wellington Dias celebra a chegada das vacinas para as crianças e reafirma o compromisso do Governo do Estado para vacinar os piauienses. “Essa chegada é muito importante, estamos alinhados com os municípios para fazermos rapidamente. Seguimos a ciência e o nosso objetivo é salvar vidas e, nesse caso, salvar vida de crianças”, disse.

A estimativa do Ministério da Saúde é vacinar 331.432 crianças nesta faixa etária no Piauí. Para vacinar, é necessário que pais ou responsáveis acompanhem as crianças até o local de aplicação. O imunizante utilizado é da Pfizer, e deve ser aplicado com o intervalo de 08 semanas entre a primeira e segunda dose.

O secretário Florentino Neto lembra a importância dos pais e responsáveis levarem as crianças para tomar sua vacina." É essencial que os pais levem suas crianças para receber sua dose contra a Covid-19, pois sabemos que as vacinas são seguras e primordiais para proteção contra o vírus. Só com todos vacinados poderemos sair dessa pandemia".

