Piripiri cidade do Rock

Dia 13 de julho está chegando!!

Dia mundial do rock !!

Show completo com a banda Navilouca, trazendo um repertório com os grandes clássicos da história do rock e musicas autorais, e a banda SCUD de Parnaíba, com o melhor do metal autoral que faz sucesso em todo o Piauí!

Local: Espaço 765;

Horário: 21:00h

Bandas:

NAVILOUCA;

SCUD;

Playlist rock no intervalo de bandas

Ingressos:

R$ 10,00 - Ingresso Promocional (Studio panda tatto)

R$ 15,00 - Ingresso Bilheteria;

Clique aqui para Informações: (86) 9 9835-2032

Não perca!