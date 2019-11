PC cumpre mandados e captura autores de furtos, roubos e outros crimes

A Polícia Civil do Piauí, através da equipe de investigação da Delegacia Regional de Piripiri, sob comando dos Delegados Jorge Terceiro e Ricardo Oliveira, deu cumprimento na data de hoje, 20.11.2019, a mandados de busca e apreensão, bem como de prisão preventiva, de dois indivíduos apontados como autores de furtos, roubos e porte de arma de fogo na cidade de Piripiri.

Um deles, adolescente, seria autor de vários atos infracionais equiparados a crimes de furto e foi detido no bairro Vista Alegre logo no início da manhã. O outro, maior de 18 anos e apontado como autor de crimes de roubo e porte de arma de fogo, com investigações já concluídas pela Polícia Civil e processos criminais em trâmite junto ao Poder Judiciário da Comarca de Piripiri/PI, foi preso durante a tarde no bairro Recreio.

Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva do maior foram localizadas, em sua posse, considerável quantidade de drogas (maconha e crack) além de uma arma de fogo tipo revólver, razão pela qual também foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

A dupla aguarda agora o recambiamento a estabelecimentos de detenção adequados onde ficarão sob custódia estatal.