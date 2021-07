Medidas contra o crime: reforço policial no 12ª BPM de Piripiri

O 12º Batalhão da Polícia Militar em Piripiri recebeu reforço policial para conter o avanço da criminalidade no município.

De acordo com o comandante Major Jairo Oliveira, as equipes estão realizando um trabalho preventivo e repreensivo no intuito de manter a tranquilidade e segurança a população piripiriense.

