Medalhista no Campeonato Mundial de Jiu Jitsu é recebido pela prefeita Jôve Oliveira

O estudante do Centro Estadual de Tempo Integral (CETI) José Narciso da Rocha Filho, Bruno Marllon, 18 anos, foi recebido na manhã desta quarta-feira (24), com honras na Sala de Reuniões do Palácio do Povo de Pery Pery pela prefeita Jôve Oliveira Monteiro, para um café da manhã. Bruno foi medalha de bronze em seu primeiro Campeonato Mundial de Jiu Jitsu, disputado em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, no dia 17 de novembro.

Neste mês, lutou em Abu Dhabi, seu primeiro campeonato mundial, e trouxe para casa a medalha de bronze, sendo esta, também, sua primeira competição internacional.

“Não esperava por essa homenagem, fico muito feliz por estar representando a nossa cidade, só tenho a agradecer a prefeita Jôve, as pessoas da minha escola e que me deram todo apoio. Bom saber que meu trabalho duro e dedicação estão dando certo”, disse Bruno.

Para a prefeita Jôve, é uma honra receber Bruno. “Bruno é campeão, e vai sim se aperfeiçoar, filho do nosso amigo J.R, que infelizmente nos deixou, e aqui destaco seu empenho e sua luta. Nosso medalhista vai nos representar e a partir de agora vamos dar oportunidades para que ele cresça”, disse a prefeita.

Presente ao evento, Regiomar Meireles, da 3ª Gerência Regional da Educação (GRE), fala sobre a vitória. “A vitória de Bruno representa muito para a nossa escola e a prefeitura e o Estado têm que trabalhar muito para esses jovens”, disse.

