Jovem é assassinada a tiros no norte do Piauí

Um feminicídio registrado em Piripiri, na noite desta quinta-feira (27). A vítima foi uma garota de 15 anos de idade, identificada como keyce.

O crime ocorreu no residencial Parque Recreio, próximo de onde "Madu', uma jovem trans, foi também morta ano passado.

Populares chegaram a ouvir cerca de 8 tiros. Minutos após, ao saírem para ver algo, perceberam a menina caída, já sem vida.

A PM está no local. Os levantamentos estão ainda sendo realizados para apurar a motivação dos autores do crime que chocou moradores do residencial e também a todos que tomam conhecimento do fato desta noite.

Keyce era filha da presidente da associação dos catadores, dona Antônia. Em 2021, a jovem concluiu o ensino fundamental no centro Educativo Paulo Machado.

