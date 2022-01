IV Conferência Municipal de Cultura será realizada nesta quinta e sexta-feira

Será realizado nesta quinta e sexta-feira (13 e 14 de janeiro) a IV Conferência Municipal de Cultura de Piripiri: Planejar e Construir o Plano de Cultura Municipal. O evento será realizado na quinta-feira (13) por meio das redes sociais da Sejuce e da Prefeitura Municipal de Piripiri, a partir das 19h e, na sexta-feira(14) acontecerá no Memorial Expedito Rezende, a partir das 7h30.

“Estamos convidando a população para participar do evento, pois é um pedido da Secretaria Nacional de Cultura que a população esteja presente e teremos convidados na quinta: o músico Wagner Ribeiro, Poliana Sepúlveda e o presidente Nelson Nery, do Conselho Estadual de Cultura; Fábio Novo, secretário de Cultura do Piauí”, disse o professor Marco Matos (Professor Markão), presidente do Conselho Municipal de Cultura de Piripiri.

Na sexta-feira será a vez das plenárias, dos grupos de trabalho e da definição da proposta de um Plano de Cultura para Piripiri.

“Nesta quinta e sexta todos estão convidados para a IV Conferência Municipal de Cultura que terá intenso apoio e incentivo da Sejuce e da prefeita Jôve Oliveira Monteiro”, finalizou o secretário Marcifran Costa.

