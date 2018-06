Inscrições para 1.755 vagas em cursos técnicos terminam no domingo (17)

Termina no próximo domingo, 17, o prazo de inscrições para Exame Classificatório do Instituto Federal do Piauí (IFPI). O teste seleciona alunos para os cursos técnicos ofertados pelo IFPI e, na edição 2018-2, apresenta 1.755 vagas nas cidades de Angical, Campo Maior, Cocal, Corrente, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Picos, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Teresina, Uruçuí e Valença.

Todos os cursos são destinados a estudantes que estão fazendo ou que já completaram o Ensino Médio e querem uma formação profissional. “O mundo do trabalho exige profissionais qualificados e com diversas habilidades. Nosso objetivo é possibilitar que jovens e adultos, nas diferentes regiões do Piauí, tenham acesso a essa formação e possam mudar suas realidades por meio da educação”, destaca o reitor do IFPI, Paulo Henrique Gomes de Lima.



As opções de cursos com vagas abertas incluem áreas como Análises Clínicas, Segurança do Trabalho, Alimentos, Nutrição e Dietética, Administração, Contabilidade, Edificações, Informática, Desenvolvimento de Sistemas, Instrumento Musical, Meio Ambiente, Agropecuária, Vestuário, Guia de Turismo, entre outras.



Os interessados podem ser inscrever exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico selecao.ifpi.edu.br, até as 23h59 do dia 17 de junho, horário local. O pagamento da taxa de inscrição, no valor de 30 reais, pode ser feito até o dia 18 de junho, apenas nas agências, caixas eletrônicos e correspondentes bancários do Banco do Brasil.



Prova



A prova do Exame Classificatório será realizada no domingo, 8 de julho de 2018, das 8h às 12h, horário local. Os centros de aplicação poderão ser consultados a partir do dia 2 de julho. A prova contará com 60 questões, sendo 30 de Língua Portuguesa e 30 de Matemática. O gabarito será divulgado no mesmo dia, à tarde, e o resultado final será divulgado no dia 25 de julho.