Inauguração obras de Fórum e JECC da comarca de Piripiri

Após modernização e ampliação de sua estrutura, o Fórum Desembargador João Turíbio Monteiro de Santana e o novo anexo do Juizado Especial Cível e Criminal (JECC) Desembargador Osíris Neves de Melo Filho, na comarca de Piripiri (a 180km de Teresina), serão inaugurados no dia 29 de julho. A cerimônia de inauguração contará com a presença das autoridades dos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, e será realizada a partir das 18h.

A edificação é sediada em um terreno com área de 3.591,00 m². A área reformada foi de 697,00 m² e a área de ampliação foi equivalente a 1.146,00 m². Para a execução da obra, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI) firmou contrato com a Construtora Rosacon e investiu R$ 4.351.661,79, com recursos provenientes do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Judiciário Piauiense (Fermojupi).

O Fórum foi segmentado em três blocos, sendo um bloco destinado às três varas, com protocolo, secretarias, salas de audiência, assessorias e gabinetes e recepção. Um compartimento abriga o Tribunal do Júri com 88 lugares e outro, o JECC e os órgãos auxiliares (Defensoria, Ministério Público, Central de Mandados e OAB).

Serviço

Inauguração da reforma e ampliação do prédio-sede da comarca de Piripiri

Data: 29/07/2019

Horário: 18h

Local: Rua Avelino Resende, S/N, Centro.

Assessora de imprensa do TJ-PI/ Vanessa mendonça