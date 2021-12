Homens suspeitos de sequestro são presos pela PRF com armas e capuz em Piripiri

Dois homens foram presos na noite dessa sexta-feira (03) suspeito de participação em um sequestro ocorrido na manhã do mesmo dia. Eles foram detidos por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



De acordo com a PRF, ontem, os agentes foram informados por outras forças de segurança sobre um sequestro realizado na Zona Leste de Teresina e, que a vítima, junto com os sequestradores, teriam seguido para o município de Demerval Lobão.

Foto: Reprodução/PRF

Através de câmeras de segurança que filmaram a ação criminosa, foi possível identificar o veículo usado para dar apoio aos suspeitos. A partir disso, a PRF iniciou as buscas e constatou que veículo havia sido abordado pela a corporação na noite da última quinta-feira (02), em Teresina, onde na ocasião três suspeitos haviam sido identificados. Eles retornavam de Parnaíba, no litoral do Piauí.

Diante das informações, a PRF seguiu em diligências para prender os suspeitos. Às 16h30, uma equipe da Polícia Civil interceptou um veículo na BR 316, mas os homens conseguiram fugir a pé. A vítima, que estava em pose dos bandidos e foi resgatada, informou aos policiais que carro tomado de assalto no momento do sequestro teria sido abandonado em Demerval Lobão.

Foto: Reprodução/PRF

Horas depois, a PRF descobriu que os suspeitos tinham embarcado para o município de Campo Maior. Por volta das 20h30, os agentes abordaram um ônibus na BR 343 que seguia para a cidade de Piripiri. Os dois homens foram identificados. Com eles, a polícia encontrou uma pistola .40, 27 munições calibre .40, uma espingarda calibre 12 (sem registro e com número de série suprimido) além de 12 munições e uma balaclava (capuz).

Após a prisão, os homens foram levados para a delegacia da Polícia Civil em Piripiri para os procedimentos cabíveis.

