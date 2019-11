Homem que matou a ex-mulher com 32 facadas será julgado nesta quinta

Acontece nesta quinta-feira (28), no Fórum Desembargador João Turíbio, o julgamento de Fernando José, conhecido como Zé Ioiô, que matou a ex-mulher, Irismar Castro, com 32 facadas, na casa em que a vítima trabalhava como empregada doméstica, no centro de Piripiri. Eles foram casados por 15 anos. O crime ocorreu em junho de 2018.

José será submetido a Júri Popular, ou seja, membros da sociedade irão julgá-lo. O julgamento faz parte da Semana da Justiça pela paz em casa, promovida pelo Tribunal de Justiça, uma campanha que ocorre com três etapas durante o ano.

Nesta semana ocorrem julgamentos de processos relacionados à violência contra a mulher.

Com informações: Piripiri repórter