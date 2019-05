Homem é preso com veículo roubado no norte do Piauí

A Polícia Civil do Estado do Piauí, através da Delegacia Regional de Piripiri, recuperou no final da tarde desta quinta-feira (30.05.2019), um veículo automóvel FIAT PALIO, cor branca, para o qual havia restrição de furto/roubo no Estado da Bahia. O veículo, que estava com as placas adulteradas, foi localizado em uma residência no bairro Prado, em Piripiri/PI, onde também foi localizado um simulacro de arma de fogo. Uma pessoa foi presa em flagrante.

