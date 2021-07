Homem é assassinado com mais vários tiros em conjunto habitacional

Um homem identificado apenas por Nadson José, foi morto violentamente na noite desta sexta-feria (17) em uma pracinha localizada no Conjuto Espedito Resende em Piripiri.

De acordo com populares, a vítima estava sentada no banco da praça quando foi surpreendido por dois homens em uma moto, sendo alvejado com vários tiros. Ele morreu no local.

A polícia foi chamada e o IML acionado para retirada do corpo. As primeiras investigações apontam para a hipótese de execução.

Com informações: Mais Piripiri

