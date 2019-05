Homem é assassinado a tiros no norte do Piauí

No município de Piripiri,região norte do estado do Piauí, cidade localizada a 164 Km de Teresina na manha hoje(14) o corpo de um homem, identificado como Moisés, morador do Parque recreio foi assassinado nas proximidades do açude Anajás

Segundo a polícia, ele tinha antecedentes criminais. O corpo foi encontrado por volta de 7h.



Um outro homem, identificado como Denilson, também foi baleado e foi levado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Chagas Rodrigues, por volta de 3h , também no Anajás.