Governo e Prefeitura investem R$ 600 mil para melhoria de casas de famílias quilombolas

Com intuito de garantir melhoria habitacional de famílias de comunidades Quilombolas em Piripiri, o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Assistência Social (SASC) e da Agência de Desenvolvimento Habitacional (ADH), em parceria com a Prefeitura de Piripiri, por meio da Secretaria do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (SETAS) estão investindo R$ 600 mil pelo projeto Moradia para Todos.

O projeto pioneiro foi apresentado em reunião técnica, na última sexta (19/11), no Palácio do Povo de Perypery, e, prevê a aplicação dos recursos para beneficiar 30 famílias das comunidades quilombolas Vaquejador, Marinheiro e Sussuarana. A primeira visitada para identificação das famílias foi a comunidade Marinheiro.

“Esses R$ 600 mil serão investidos nas residências dessas famílias escolhidas pelo equipe de técnicos da ADH que fará uma triagem para saber as quem realmente precisam. Serão 10 famílias de cada comunidade quilombola. É uma experiência inédita para Piripiri e eu tenho a grata satisfação de anunciar esse projeto do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Piripiri”, disse a prefeita Jôve Oliveira.

A superintendente de Direitos Humanos da SASC, Janaína Mapurunga, informa que o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Piripiri (STTR) também é parceiro no projeto para identificação das famílias em um trabalho conjunto com a assistência social (SETAS) para orientar as famílias. “Cada família vai receber um valor para a melhoria da sua habitação. É importante destacar que essa habitação precisa ser de alvenaria para que seja feita a melhoria”, explica

O diretor de gestão do SUAS da SETAS, Gustavo Sousa, disse que estão sendo definidas as estratégias de operacionalização do projeto em Piripiri. “São ações que a Prefeitura de Piripiri vem articulando através de parcerias com o Governo do Estado para melhorar cada vez mais a qualidade de vida da nossa população”, pontua.

Os recursos do Moradia Para Todos prevê melhorias no piso, telhado, portas, janelas, instalação elétrica, hidráulica, revestimento de parede, acessibilidade entre outras melhoria nas residências das famílias selecionadas.





Assessoria/Kiko Silva

