Funcionários da Eletrobras iniciam greve de 72 horas contra privatização

Funcionários da CHESF E CEPISA de Piripiri-PI iniciaram hoje (11) uma paralisação de 72 horas contra a privatização da companhia.

Eles também pedem a saída do presidente da estatal, Wilson Ferreira Junior. A greve está sendo realizada em todo o país por todas as empresas do Sistema Eletrobras.

Os empregados querem o afastamento do executivo por estar, segundo eles, tomando atitudes que vão contra o interesse da companhia e depreciando a imagem da mesma junto à sociedade.

Segundo a categoria, a privatização da Eletrobras trará prejuízos ao país e à população com aumento significativo nas contas de luz, com alta que pode chegar a 30%.

Com informações: Repórter 10Sebastião Silva Neto