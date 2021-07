Festejo de Santa Teresinha no bairro Floresta teve início nesta terça(13)

No município de Piripiri, localizada na região norte do estado,à 164 Km de Teresina, a comunidade de Santa Teresinha no bairro Floresta deu início as suas festividades, nesta terça-feira, dia 13 de julho, e segue até dia 23.

O festejo tem como tema central; “A Oração é a respiração da Alma”. Devido a pandemia ainda vai acontecer sem aquela tradicional multidão de fiéis, todos os protocolos sanitários estarão sendo rigorosamente seguidos.

