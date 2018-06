Feminicídio: Homem mata ex-esposa a facadas em Piripiri

Uma mulher identificada apenas por Irismar Castro, 38 anos, foi assassinada a facadas na manhã desta terça-feira, 19/06, em Piripiri.

O autor do crime é o ex-marido da vítima, conhecido por Zé Ioiô, que minutos após cometer o homicídio foi preso pela Polícia Militar e confessou o crime.

Vídeo reportagem: Ronaldo Mota

De acordo com a PM, ele teria ido até a casa onde sua ex-mulher trabalhava a quase 20 anos deixar um dinheiro, quando iniciou um discussão e, em seguida, agrediu a esposa com socos e desferiu golpes de faca no pescoço, tórax e em outras partes do corpo da vitima, que morreu no local.

Ainda segundo informações, Zé Ioiô não aceitava o fim do relacionamento e já havia ameaçado a mulher várias vezes, sendo preso, anteriormente, por lesão corporal.

O homem foi levado até a Delegacia Polícia Civil para ser lavrado o flagrante. Ele responderá por homicídio qualificado.

Com informações: Repórter 10