Emendas do Deputado Fábio Abreu entrega viaturas a cidade de Piripiri

A Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) informa que fará nesta quinta-feira (14/06), às 11h30, no Quartel do Comando Geral da PM, a entrega de 22 viaturas que vão ajudar no reaparelhamento da Polícia Militar e Polícia Civil e no combate a violência nos municípios do Piauí.

A solenidade contará com a presença do Governador do Piauí, Wellington Dias, do secretário de segurança, Cel. Rubens Pereira e outras autoridades.



As viaturas foram compradas com recursos do tesouro estadual e de emendas do deputado federal, Fábio Abreu.

Os veículos serão enviados para os municípios de Teresina (bairros: Santa Maria da Codipi, Vale do Gavião e Jardim Europa), Luís Correia, Nazária, Demerval Lobão, Parnaíba, Piripiri, Campo Maior, Picos, Floriano, Boa Hora, David Caldas. O investimento está avaliado em mais de R$ 2 milhões de reais.