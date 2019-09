Dr. Pinto,solicita no plenário da Câmara títulos de cidadão piripiriense

Na última sessão da Câmara do município de Piripiri, o médico e vereador Dr. José Pinto protocolou pedido de solicitação do título de cidadania a três profissionais de áreas distintas que tem trabalhado pelo desenvolvimento do município.

Um deles é o Oeirense Dr. Manoel Inácio Vieira de Sá, advogado e presidente da subsecção da OAB Piripiri, residente em Piripiri há 14 anos.

O outro a ser agraciado com o título de cidadão Piripiriense é o empresário Reginaldo Veras Fontenele, nascido em Cocal e residente em Piripiri desde 2004.

Gleuson Lima Rios, teresinense, atualmente Instrutor-Chefe do Tiro de Guerra em Piripiri.

Com informações: Repórter 10