Decepção e tumulto marcam 'Black Friday' anunciado por supermercado

O Supermercado Du Chico em Piripiri anunciou seu "Black Friday" a partir da meia-noite dessa quinta-feira (5). Por volta de meio-dia, muitos consumidores já estavam no local, se preparando. O local foi fechado às 13h para ser aberto no horário da promoção. Quando abriu, uma grande multidão entrou no estabelecimento. Outra multidão ficou do lado de fora, com a intenção de haver algum controle, o que já gerou revolta dos que estavam ali.

Com a multidão que já estava dentro, ansiosa, muitas mercadorias foram inutilizadas. Sobre os preços, muitos se manifestaram sobre a decepção e sensação de terem sido enganados, por conta da expectativa criada pela empresa, através do rádio e outros meios de comunicação.

Nas conversas, consumidores constataram até valores superiores que em outros estabelecimentos em dias normais.

Pessoas de cidades vizinhas, da zona rural, de bairros estavam com a expectativa de conseguirem comprar até por preço de revenda, porém houve decepção, arrependimento e várias críticas ao "Black Friday", que ganhou apelidos, outros nomes que, segundo eles, definem melhor. Abaixo, alguns comentários postados nas redes sociais sobre o tumulto e decepção.





Com informações: Piripiri repórter