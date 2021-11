Corpo de Bombeiros permanecerá definitivamente no município de Piripiri

A reunião para discutir a instalação definitiva e uma sede própria para a unidade do Corpo de Bombeiros aconteceu nesta terça-feira, 23 de novembro, na sala de reuniões do Palácio do Povo de Pery Pery. A informação é do Tenente Arlindo, responsável pela guarnição na cidade. “Com grande satisfação que recebemos o nosso coronel que nos trouxe essa ótima notícia dando mais ânimo para continuar nosso trabalho”, disse.

O Coronel José Rego, comandante geral do Corpo de Bombeiros, disse que além da sede que será adquirida por meio da Superintendência dos Imóveis da União, com apoio da Prefeitura, a guarnição em Piripiri terá mais estrutura para o trabalho na cidade. “Conseguimos recursos por intermédio de emenda da nossa bancada federal, o que vai oportunizar um trabalho mais forte e de resposta dos nossos homens para Piripiri, sempre com o apoio da nossa prefeita Jôve Oliveira Monteiro”, garantiu o oficial.

A prefeita disse que agora com a nova sede que será adquirida em breve, depois de toda burocracia, é um dia feliz para Piripiri. “Além da nova sede, a guarnição será contemplada com lanchas para um trabalho mais forte no açude Caldeirão, fruto de uma emenda de R$ 4 milhões de Reais da nossa bancada federal, visto que o local exige bastante atenção para evitar afogamentos. Os bombeiros chegaram em 2019 com nosso apoio e agora não sai mais, ” finalizou.

Atualmente, a guarnição fica na antiga sede da Fundação SESP e o número de contato é 9840 5801.

