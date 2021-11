COMTUR | Piripiri finalmente entra no mapa do turismo

A Prefeitura Municipal de Piripiri, por meio da Sejuce, deu posse nesta quinta-feira, 11 de novembro, aos 32 conselheiros do Conselho Municipal de Turismo. O evento aconteceu no auditório Milton Vieira, no Palácio do Povo de Pery Pery, com presença da prefeita Jôve Oliveira.





“Mais um conselho na nossa cidade. Com esse conselho podemos vislumbrar nossa Piripiri no mapa do turismo e, assim, as pessoas vão conhecer nossos pontos turísticos. Estamos estruturando a cidade para o povo de toda parte desse país conhecer Piripiri”, disse.

Para Andrea Geisa, diretora de turismo da Sejuce, foi um importante passo dado nesta quinta. “Estamos dando posse ao Conselho, uma iniciativa que as outras gestões não fizeram e nossa prefeita Jôve deu todo apoio pra gente. Vamos fazer parte agora da rota turística nacional. São 32 membros, 16 titulares e 16 suplentes e, em breve, estaremos fazendo nosso inventário”, afirmou.

Segundo Cláudio Cândido, um dos membros, tudo foi muito organizado e Piripiri será muito visitada agora. “Tudo foi muito organizado e agora nossa cidade vai entrar nessa rota. Somos uma cidade de extrema religiosidade e agora receberemos muitas visitas dessa população religiosa”, concluiu.

Assessoria - Kiko Silva

