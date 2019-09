Carga de 240 quilos de queijo sem refrigeração é apreendida pela PRF

Policiais Rodoviários Federais apreenderam na manhã de hoje(11) na BR 343 na cidade de Piripiri/PI o veículo REANULT/DUSTER DYN 16 SCE conduzido por um homem de 51 anos.

Os policiais abordaram o veículo e, ao verificar no interior encontraram 240,0 kg queijo sem qualquer tipo de isolamento térmico/refrigeração em desacordo com a regulamentação sanitária. De acordo com o condutor o produto abasteceria o comércio das cidades de Piripiri/PI e Campo Maior/PI, porém não informou a origem da mercadoria.

Diante dessas informações obtidas, o veículo, a carga e o condutor foram encaminhados à Polícia Civil na cidade de Piripiri/PI. O condutor pode responder por crime contra as relações de consumo – vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo – Lei Nº 8.137/90.

Nucom PRF