Vídeo: empresária morre carbonizada após colidir com um caminhão em Piracuruca

Danielle Christine Alves da Silva Mesquita, de 23 anos, veio a óbito após colidir com um caminhão na BR-343, em Piracuruca, na tarde de ontem (09). A vítima era estudante de Odontologia na Universidade Federal do Piauí (UFPI) e umas das proprietárias da Drogaria Ame, localizada no bairro Aeroporto, em Teresina.

De acordo com o Leandro Caldas, inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Danielle estava em um veículo de passeio quando invadiu a contramão e colidiu fatalmente com o caminhão.

Danielle Christine Alves da Silva Mesquita, vitima fatal da colisão. (Foto: Reprodução/Whatsapp)

Com um impacto da colisão, o carro pegou fogo e Danielle acabou morrendo carbonizada. “Quando os policiais chegaram, tanto a vítima quanto o carro já estavam carbonizados. A causa do acidente foi invasão da faixa contrária pelo carro de passeio”, explica o inspetor.



Veiculo pegou fogo após colidir com o caminhão. (Foto: Reprodução/Whatsapp)

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) emitiu nota de pesar pela morte da estudante. “A UFPI, em nome da comunidade acadêmica, lamenta por uma perda tão precoce”.



O Centro Acadêmico de Odontologia da UFPI também lamentou o ocorrido. “Sempre traremos você em nossos corações na lembrança do sorriso suave que nos cativava”.



Confira a nota da UFPI na íntegra:

A Administração Superior da UFPI, o Centro de Ciências da Saúde (CCS) e a coordenação de Odontologia comunicam e lamentam profundamente o falecimento da aluna Danielle Christine Alves da Silva Mesquita, discente do Curso de Odontologia, ocorrido nesta terça-feira (09).

A UFPI, em nome da comunidade acadêmica, lamenta por uma perda tão precoce e manifesta solidariedade à família, amigos e colegas em momento de tamanha dor.

Confira a nota do Centro Acadêmico de Odontologia na íntegra:

O CAO-UFPI vem com profunda tristeza, por meio desta, comunicar a perda precoce da nossa companheira de curso, Danielle Christine Alves da Silva Mesquita, Dani para nós.

Perdemos uma aluna excelente, uma amiga sem igual, quem a conhecia sabia da sua alegria, do seu talento e da sua força.

Sempre traremos você em nossos corações na lembrança do sorriso suave que nos cativava

Toda a nossa solidariedade e orações à família e amigos que estão de luto nesse momento de dor.

Atenciosamente,

Gestão Renascer

Centro Acadêmico de Odontologia Oscar Olímpio Cavalcantti

