Produção de água em Piracuruca está reduzida em 50%

A Agespisa informa que o serviço de substituição do equipamento do sistema de captação de água bruta em Piracuruca foi concluído ainda na tarde de ontem, dentro do prazo previsto pela companhia. Mas a produção está reduzida em 50% da sua capacidade total.

Essa situação surgiu depois que a bomba do sistema de captação de água bruta foi danificada após descarga atmosférica durante fortes chuvas caídas no domingo, 15.

Uma equipe da Agespisa continua trabalhando em regime de plantão para, desta vez, instalar mais um conjunto de bombas submersas no sistema de captação de água bruta para aumentar a vazão. A capacidade total de produção é de 190 mil litros por hora. Hoje, a vazão está em torno de 95 mil litros/hora.

A previsão para a conclusão desse serviço é para o início da tarde de hoje, às 14 horas, segundo informou Etewalter Costa, superintendente de Manutenção Eletromecânica. A regularização do sistema se dará de forma gradativa, à medida que os reservatórios sejam reabastecidos.

O abastecimento de Piracuruca está prejudicado desde a madrugada do último sábado, 14, devido ao rompimento de uma adutora de água bruta. O problema foi solucionado no mesmo dia, porém outros danos foram verificados em equipamentos, o que impediu a regularização do fornecimento de água.

Ascom